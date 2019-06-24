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2026 Kış Olimpiyatları İtalya’da yapılacak!
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2026 Kış Olimpiyatları İtalya’da yapılacak!

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2026 Kış Olimpiyatları'nın İtalya'nın Milano-Cortina adaylığına verildiğini açıkladı

24 Haziran 2019 20:11

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 2026 Kış Olimpiyatları’nın İtalya’nın Milano ve Cortina kentlerinde yapılacağını açıkladı.

Merkezi İsviçre’nin Lozan kentinde olan IOC, 2026 Kış Olimpiyatları’nın organize edileceği yeri İtalya olarak seçti.

IOC’da yapılan oylamada, 2026 Kış Olimpiyatları’nı organize etme yarışı veren adaylardan Milano-Cortina (İtalya) 47, Stockholm-Are (İsveç) ise 34 oy aldı.

İtalya tarihinde üçüncü kez Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yapma fırsatı yakalarken, öncesinde 1956 Cortina ve 2006 Torino Olimpiyatları’nı gerçekleştirmişti.

Öte yandan IOC’da bu sabah yapılan Milano-Cortina adaylığı tanıtımına katılan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, “Kış olimpiyatlarını organize etmek tüm ülkenin rüyası.” şeklinde konuştu.

Conte, sonuçların açıklanmasının ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada da “Bu büyük sonuçtan dolayı gururluyuz. İtalya kazandı. Unutulmayacak bir sportif etkinlik sunmak için tüm ülke birlik ve beraberlik içinde çalıştı.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 20:11 | 24 Haziran 2019
2026 Kış Olimpiyatları italya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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