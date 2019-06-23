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Jahovic’in yeni takımı! Başkan doğruladı
Yeni Malatyaspor

Jahovic’in yeni takımı! Başkan doğruladı

İlk resmi transferini Atiker Konyaspor'dan Fofana'ya 2 yıllık imza artırarak gerçekleştiren Evkur Yeni Malatyaspor, yine Konya ekibinde forma giyen Adis Jahovic'i de renklerine bağlamak üzere.

23 Haziran 2019 10:09

Evkur Yeni Malatyaspor’da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli orta saha oyuncusu Victor Ayala ile 1 yıllık ön protokol imzladıktan sonra golcü transferi için Türkiye piyasasına yöneldi. Bu doğrultuda Başkan Adil Gevrek’in yüz yüze görüştüğü Atiker Konyasporlu Adis Jahovic ile anlaşmaya varıldığı, resmi imzaların önümüzdeki günlerde atılacağı bildirildi.

Anlaşmayı doğrulayan Başkan Adil Gevrek, 32 yaşındaki oyuncunun transferinin 1-2 gün içerisinde biteceğini ifade etti. Gevrek, bonservisi Konyaspor’da bulunan Jahovic’in transferinde belli bir aşamaya geldiklerini ve transferin bir iki güne bitebileceğini söyledi. Gevrek forvet transferi için listelerinde Eren Derdiyok’un da bulunduğu, ancak Jahovic ile anlaşmaya daha yakın olduklarını belirtti.

Golcü oyuncunun Konyaspor ile 1 sene daha sözleşmesi bulunuyor.

Son güncelleme 10:10 | 23 Haziran 2019
Adis Jahovic Evkur Yeni Malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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