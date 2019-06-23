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WTA’de yeni bir numara Ashleigh Barty!
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WTA’de yeni bir numara Ashleigh Barty!

Fransa Açık şampiyonu Ashleigh Barty, Birmingham Klasik Turnuvası'nın finalinde karşılaştığı Julia Görges'i 6-3 ve 7-5'le yenerek dünya sıralamasında zirveye yükseldi.

23 Haziran 2019 21:59

Alman Julia Görges’i 6-3 ve 7-5’lik setlerle yenerek Birmingham Klasik Kadınlar Tenis Turnuvası’nda şampiyon olan Avustralyalı Ashleigh Barty, dünya sıralamasının zirvesine yerleşti. İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen çim kort turnuvasının finalinde, dünya 2 numarası Barty ile klasmanın 19. basamağındaki Görges karşılaştı.

Fransa Açık’ta (Roland Garros) kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna ulaşan Barty, sahadan 6-3 ve 7-5’lik setlerle 2-0 galip ayrıldı. Kariyerindeki 6. tekler şampiyonluğunu kazanan 23 yaşındaki tenisçi, Japon Naomi Osaka’nın 21 haftalık liderliğine son verdi ve dünya klasmanının yeni bir numarası oldu. 23 Haziran 2019 Roger Federer, Halle Açık`ta 10. kez şampiyon! David Goffin`i 7-6 ve 6-1`lik setlerle yenen Roger Federer, Halle Açık Tenis Turnuvası`ndaki 10, kariyerindeki 102. tekler şampiyonluğunu elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:59 | 23 Haziran 2019
Ashleigh Barty Julia Goerges WTA
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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