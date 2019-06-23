Trabzonspor efsanesi Sadi Tekelioğlu’nun oğlundan güldüren Ekrem İmamoğlu paylaşımı!

Yenilenen İstanbul seçimlerini Ekrem İmamoğlu kazanırken, geceye damga vuran yorumlardan birine Trabzonspor efsanesi Sadi Tekelioğlu’nun oğlu Arif Tekelioğlu imza attı.

Bir teşekkür de yıllar önce kaleci olarak altyapı seçmelerine gelip kendisini seçmeyen babama @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/0ycd4JnDjS — Arif Tekelioğlu (@ariftekelioglu) 23 Haziran 2019

Güldüren bir tespite imza atan Tekelioğlu, İmamoğlu’nun gençliğinde kalecilik yapmış olmasına vurgu yaparak “Bir teşekkür de yıllar önce kaleci olarak altyapı seçmelerine gelip kendisini seçmeyen babama” ifadelerini kullandı.

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