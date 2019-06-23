Son dakika transfer haberi! Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’ye imzayı attı!

Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe’de! Bu sabah tatilden dönen Emre Belözoğlu, İstanbul’da tekrarlanan seçimde oyunu kullandıktan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la görüştü.

38 yaşındaki deneyimli futbolcu kendisini 4 sene sonra yeniden sarı-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Fenerbahçe’nin iletişim departmanı, yeniden Fenerbahçe’ye imza atan ve taraftarda büyük bir heyecan uyandıran Emre Belözoğlu için özel bir video hazırlıyor.

Emre Belözoğlu geçen sezon ligde 24 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı. Fenerbahçe gençlik operasyonu! Altay Bayındır ve Mert Çetin Max Kruse ve Kolarov transferlerinde sona gelen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda alternatiflerini de genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü`nün genç kalecisi Altay Bayındır ve Gençlerbirliği'nin gelecek vaadeden U21 milli stoperi Mert Çetin`i listeye aldı. İlgili Haberi Oku