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Son dakika transfer haberi! Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’ye imzayı attı!
Transfer Haberleri

Son dakika transfer haberi! Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’ye imzayı attı!

Son dakika! Emre Belözoğlu, 4 sene aradan sonra yeniden Fenerbahçe'de. Bu sabah tatilden dönen tecrübeli oyuncu resmi sözleşmeye imza attı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 23 Haziran 2019 19:16

Emre Belözoğlu resmen Fenerbahçe’de! Bu sabah tatilden dönen Emre Belözoğlu, İstanbul’da tekrarlanan seçimde oyunu kullandıktan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la görüştü.

38 yaşındaki deneyimli futbolcu kendisini 4 sene sonra yeniden sarı-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeye imzayı attı. Fenerbahçe’nin iletişim departmanı, yeniden Fenerbahçe’ye imza atan ve taraftarda büyük bir heyecan uyandıran Emre Belözoğlu için özel bir video hazırlıyor.

Emre Belözoğlu geçen sezon ligde 24 maçta forma giymiş ve 1 gol atmıştı. 23 Haziran 2019 Fenerbahçe gençlik operasyonu! Altay Bayındır ve Mert Çetin Max Kruse ve Kolarov transferlerinde sona gelen Fenerbahçe, Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda alternatiflerini de genişletmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Ankaragücü`nün genç kalecisi Altay Bayındır ve Gençlerbirliği'nin gelecek vaadeden U21 milli stoperi Mert Çetin`i listeye aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:17 | 23 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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