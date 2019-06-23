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Ricardo Quaresma’dan Instagram ve Beşiktaş açıklaması! ‘Bugüne kadar oynadığım takımların hiçbirini…’
Transfer Haberleri

Ricardo Quaresma’dan Instagram ve Beşiktaş açıklaması! ‘Bugüne kadar oynadığım takımların hiçbirini…’

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Instagram hesabından bir açıklama yaptı. Quaresma, "Telefonumda yapılan bir güncelleme yüzünden Instagram'da takip ettiğim birkaç hesap otomatik olarak takipten çıktı, Beşiktaş'ı takip etmeyi bırakmadım, bırakmayacağım da" dedi.

23 Haziran 2019 18:38

Beşiktaş’taki geleceği tartışılan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, kişisel Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Beşiktaş’ı Instagram’da takipten çıkaran ve profilinden “Beşiktaş” yazısını silen Quaresma, bu durumun Instagram hesabının güncellenmesiyle alakalı bir durum olduğunu ifade etti. İşte Quaresma’nın açıklaması: “Bugüne kadar oynadığım takımların hiçbirini Instagram’da profilime yazmadım. Telefonumda yapılan bir güncelleme yüzünden Instagram’da takip ettiğim birkaç hesap otomatik olarak takipten çıktı, Beşiktaş’ı takip etmeyi bırakmadım, bırakmayacağım da.” 21 Haziran 2019 SON DAKİKA | Beşiktaş`ta Cyle Larin kiralık gönderildi! Son dakika gelişmesi... Beşiktaş, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Cyle Larin`i Belçika takımlarından Zulte Waragem`e 1 yıllığına kiraladı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:38 | 23 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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