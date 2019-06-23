Ricardo Quaresma’dan Instagram ve Beşiktaş açıklaması! ‘Bugüne kadar oynadığım takımların hiçbirini…’

Beşiktaş’taki geleceği tartışılan Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, kişisel Instagram hesabından bir açıklamada bulundu. Beşiktaş’ı Instagram’da takipten çıkaran ve profilinden “Beşiktaş” yazısını silen Quaresma, bu durumun Instagram hesabının güncellenmesiyle alakalı bir durum olduğunu ifade etti. İşte Quaresma’nın açıklaması: “Bugüne kadar oynadığım takımların hiçbirini Instagram’da profilime yazmadım. Telefonumda yapılan bir güncelleme yüzünden Instagram’da takip ettiğim birkaç hesap otomatik olarak takipten çıktı, Beşiktaş’ı takip etmeyi bırakmadım, bırakmayacağım da.” SON DAKİKA | Beşiktaş`ta Cyle Larin kiralık gönderildi! Son dakika gelişmesi... Beşiktaş, 24 yaşındaki forvet oyuncusu Cyle Larin`i Belçika takımlarından Zulte Waragem`e 1 yıllığına kiraladı İlgili Haberi Oku