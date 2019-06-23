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Fransa Ligue 1

Dani Alves kararını açıkladı!

Neymar ve Mbappe'nin ayrılık iddialarıyla gündemde olan PSG'de Buffon'un ardından Dani Alves de takımdan ayrıldı.

23 Haziran 2019 11:13

Fransa Ligue 1’in şampiyonu Paris Saint-Germain’de (PSG) Dani Alves, Instagram’dan yayınladığı mesajla takımdan ayrıldığını duyurdu.

İki sezondur Fransız ekibinin formasını giyen tecrübeli sağ bek oyuncusunun sözleşmesi sona erdi. 36 yaşındaki Alves, PSG formasıyla 2 Ligue 1 şampiyonluğu, 1 Fransa Kupa şampiyonluğu, 2 Fransa Süper Kupa ve 1 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Alves yaptığı paylaşımda, “PSG ailesine bana bu fırsatı sundukları için teşekkür ederim. Ama hayatta her şeyi başlangıcı ve sonu vardır. Burada da son noktayı koymanın vakti geldi. PSG ailesine minnettarım” ifadelerini kullandı.

Juventus’tan 2017 yılında bedelsiz olarak transfer olan Alves, Fransa Ligue 1 ekibinde 73 maçta 8 gol attı ve 18 asist yaptı.

Son güncelleme 11:14 | 23 Haziran 2019
dani alves Fransa Ligue 1 Paris Saint Germain psg
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PUAN DURUMU
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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