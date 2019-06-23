Dani Alves kararını açıkladı!

Fransa Ligue 1’in şampiyonu Paris Saint-Germain’de (PSG) Dani Alves, Instagram’dan yayınladığı mesajla takımdan ayrıldığını duyurdu.

İki sezondur Fransız ekibinin formasını giyen tecrübeli sağ bek oyuncusunun sözleşmesi sona erdi. 36 yaşındaki Alves, PSG formasıyla 2 Ligue 1 şampiyonluğu, 1 Fransa Kupa şampiyonluğu, 2 Fransa Süper Kupa ve 1 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Alves yaptığı paylaşımda, “PSG ailesine bana bu fırsatı sundukları için teşekkür ederim. Ama hayatta her şeyi başlangıcı ve sonu vardır. Burada da son noktayı koymanın vakti geldi. PSG ailesine minnettarım” ifadelerini kullandı.

Juventus’tan 2017 yılında bedelsiz olarak transfer olan Alves, Fransa Ligue 1 ekibinde 73 maçta 8 gol attı ve 18 asist yaptı.