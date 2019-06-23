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Olcan Adın’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı: ‘Her şey çok güzel oldu!’
Futbol

Olcan Adın’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı: ‘Her şey çok güzel oldu!’

Yenilenen İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından eski milli futbolcu Olcan Adın, bir paylaşımda bulundu. Olcan, "YOLUMUZ UZUN HEYECANIMIZ YÜKSEK GENÇLİĞİMİZ VAR! #herşeyçokgüzeloldu" ifadelerini kullandı.

23 Haziran 2019 20:39

Yenilenen İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından sosyal medyada seçimin sonuçları gündem olurken eski milli futbolcu Olcan Adın da bir paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu’na destek mesajlarına bir yenisini ekleyen Olcan Adın binlerce beğeni alan paylaşımında “YOLUMUZ UZUN HEYECANIMIZ YÜKSEK GENÇLİĞİMİZ VAR! #herşeyçokgüzeloldu” ifadelerini kullandı.

Olcan Adın, 23 Haziran İstanbul seçimleri için tatil yaptığı Alaçatı’dan yola çıkarak Ekrem İmamoğlu’na destek veren bir paylaşımda bulunmuştu.

22 Haziran 2019 Olcan Adın`dan Ekrem İmamoğlu`na destek! `Heyecanımız yüksek gençliğimiz var!` Eski milli futbolcu Olcan Adın 23 Haziran İstanbul seçimleri için tatil yaptığı Alaçatı`dan yola çıkarak CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu`na destek verdi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:39 | 23 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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