Olcan Adın’dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı: ‘Her şey çok güzel oldu!’

Yenilenen İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasının ardından sosyal medyada seçimin sonuçları gündem olurken eski milli futbolcu Olcan Adın da bir paylaşımda bulundu.

Ekrem İmamoğlu’na destek mesajlarına bir yenisini ekleyen Olcan Adın binlerce beğeni alan paylaşımında “YOLUMUZ UZUN HEYECANIMIZ YÜKSEK GENÇLİĞİMİZ VAR! #herşeyçokgüzeloldu” ifadelerini kullandı.

YOLUMUZ UZUN HEYECANIMIZ YÜKSEK GENÇLİĞİMİZ VAR! #herşeyçokgüzeloldu pic.twitter.com/b2ZjxxkcJO — Olcan Adın (@Olcanadin) 23 Haziran 2019

Olcan Adın, 23 Haziran İstanbul seçimleri için tatil yaptığı Alaçatı’dan yola çıkarak Ekrem İmamoğlu’na destek veren bir paylaşımda bulunmuştu.

Olcan Adın`dan Ekrem İmamoğlu`na destek! `Heyecanımız yüksek gençliğimiz var!` Eski milli futbolcu Olcan Adın 23 Haziran İstanbul seçimleri için tatil yaptığı Alaçatı`dan yola çıkarak CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu`na destek verdi. İlgili Haberi Oku