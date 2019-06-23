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Norveç penaltılarla çeyrek finalde
Dünyadan Futbol

Norveç penaltılarla çeyrek finalde

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Avustralya'yı penaltı atışları sonucunda eleyen Norveç, adını çeyrek finale yazdırdı.

23 Haziran 2019 09:58

FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Norveç, Avustralya’yı penaltı atışları sonucu 4-1 yenerek çeyrek finale çıkan 2’nci takım oldu.

Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen ve 7 Temmuz’da sona erecek turnuvanın son 16 turundaki maçta Norveç ile Avustralya karşılaştı.

A Grubu’ndan 2’nci olarak çıkan Norveç, C Grubu’nda aynı sırayı elde eden Avustralya’yı normal süresi 1-1 biten maçta, penaltı atışları sonucu 4-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Bugün TSİ 18.30’da oynanacak diğer karşılaşmada ise İngiltere ile Kamerun çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Son güncelleme 09:58 | 23 Haziran 2019
Avustralya FIFA Kadınlar Dünya Kupası norveç
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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