SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: İBB Başkanı İmamoğlu: Artık partizanlık bitecek
Kaan Kural sözünü tuttu! Ünlü yorumcudan Ekrem İmamoğlu yorumu: ‘Yok artık İmamoğlu!’
NBA

Kaan Kural sözünü tuttu! Ünlü yorumcudan Ekrem İmamoğlu yorumu: ‘Yok artık İmamoğlu!’

Ünlü basketbol yorumcusu Kaan Kural, yenilenen İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nun galibiyetini kendi tarzıyla yorumladı! Kaan Kural, 7 Mayıs'ta bir takipçisine verdiği sözü tuttu ve "Ohohoho! Yok artık İmamoğlu" dediği ses kaydını paylaştı!

23 Haziran 2019 22:50

Ünlü basketbol yorumcusu Kaan Kural, yenilenen İstanbul seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eden isimler arasında yer aldı. Twitter hesabında 7 Mayıs tarihinde “Keyfimiz yerinde. Mart’ın sonu bahardı. Haziran’ın sonu da yaz #herşeyçokgüzelolacak” ifadelerini kullanan Kural, bir takipçisinin “Abi 23 haziran gecesi yok artık imamoğlu ohohhhohoho diye ses kaydı atar mısın…” şeklindeki muzip ricasını da kırmadı.

Kendisiyle özdeşleşen “Ohoho! Yok artık LeBron James” sözünü Ekrem İmamoğlu’nun seçim galibiyetine uyarlayan Kaan Kural, takipçilerine “Ohohoho! Yok artık İmamoğlu!” şeklinde bir ses kaydı gönderdi. Kaan Kural’ın bu eğlenceli paylaşımı binlerce Twitter kullancısı tarafından beğenildi ve geceye damga vuran paylaşımlar arasında yer aldı!

İşte o paylaşım:

23 Haziran 2019 Olcan Adın`dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı: `Her şey çok güzel oldu!` Yenilenen İstanbul seçimini Ekrem İmamoğlu`nun kazanmasının ardından eski milli futbolcu Olcan Adın, bir paylaşımda bulundu. Olcan, YOLUMUZ UZUN HEYECANIMIZ YÜKSEK GENÇLİĞİMİZ VAR! #herşeyçokgüzeloldu ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:50 | 23 Haziran 2019
ekrem imamoğlu kaan kural
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR