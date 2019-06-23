İpek Soylu, Portekiz’de şampiyonluğa ulaştı!

Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz’de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, Figueira Da Foz kentinde düzenlenen turnuvanın tekler finalinde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaştı. Rakibini 6-7, 7-6, 6-3’lük setler sonucunda 2-1 yenen milli tenisçi, şampiyon oldu.
Bu sezon yükselişe geçen ve Mısır’da ve Tayland’da şampiyonluklar elde eden İpek Soylu, kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğuna imza attı.
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Wow ! Amazing week in Figueira Da Foz ! Super happy with the title! / Desteğiniz icin çok teşekkür ediyorum