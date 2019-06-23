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İpek Soylu, Portekiz’de şampiyonluğa ulaştı!
Diğer Sporlar

İpek Soylu, Portekiz’de şampiyonluğa ulaştı!

Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz'de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada Katherine Sebov'u 6-7, 7-6 ve 6-3'lük setlerle yenerek şampiyon oldu.

23 Haziran 2019 22:35

Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz’de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, Figueira Da Foz kentinde düzenlenen turnuvanın tekler finalinde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaştı. Rakibini 6-7, 7-6, 6-3’lük setler sonucunda 2-1 yenen milli tenisçi, şampiyon oldu.

Bu sezon yükselişe geçen ve Mısır’da ve Tayland’da şampiyonluklar elde eden İpek Soylu, kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğuna imza attı.

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Wow ! Amazing week in Figueira Da Foz ! Super happy with the title! / Desteğiniz icin çok teşekkür ediyorum

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11 Haziran 2019 Milli tenisçi İpek Soylu, Sözcü Skor`a konuştu: `Hedefim ait olduğum yere dönmek!` Tayland`da elde ettiği şampiyonluk ile sıkı hazırlandığı sezonda yükselişe geçen milli tenisçimiz İpek Soylu, Sözcü Skor`a özel açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki sporcumuz, yaşadığı değişimi, hedeflerini ve son şampiyonluğunu anlattı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:35 | 23 Haziran 2019
İpek Soylu
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OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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