İpek Soylu, Portekiz’de şampiyonluğa ulaştı!

Milli tenisçi İpek Soylu, Portekiz’de düzenlenen 25 bin dolar ödüllü turnuvada şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İpek Soylu, Figueira Da Foz kentinde düzenlenen turnuvanın tekler finalinde Kanadalı Katherine Sebov ile karşılaştı. Rakibini 6-7, 7-6, 6-3’lük setler sonucunda 2-1 yenen milli tenisçi, şampiyon oldu.

Bu sezon yükselişe geçen ve Mısır’da ve Tayland’da şampiyonluklar elde eden İpek Soylu, kariyerindeki 12. tekler şampiyonluğuna imza attı.

Milli tenisçi İpek Soylu, Sözcü Skor`a konuştu: `Hedefim ait olduğum yere dönmek!` Tayland`da elde ettiği şampiyonluk ile sıkı hazırlandığı sezonda yükselişe geçen milli tenisçimiz İpek Soylu, Sözcü Skor`a özel açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki sporcumuz, yaşadığı değişimi, hedeflerini ve son şampiyonluğunu anlattı. İlgili Haberi Oku