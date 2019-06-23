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Inter’den genç yıldız Pepe için 90 milyon Euro!
Transfer Haberleri

Inter’den genç yıldız Pepe için 90 milyon Euro!

Fransa Ligue 1'i ikinci sırada noktalayan Lille'de bu sezon 22 gol ve 11 asistle yıldızlaşan Nicolas Pepe için L'Equipe'in iddiasına göre Inter, 90 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

23 Haziran 2019 17:47

Fransa Ligue 1’i Paris Saint-Germain’in ardından ikinci sırada noktalayan Lille’in genç yıldızı Nicolas Pepe transfer gündeminin adı en çok anılan isimlerinden. Ligue 1’de 38 maçta 22 gol ve 11 asist kaydeden 24 yaşındaki Pepe için L’Equipe’in iddiasına göre Inter de devreye girdi ve ciddi bir teklifte bulundu.

Olağanüstü performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Pepe için 90 milyon Euro bonservis teklif etmeye hazırlanan Inter’le birlikte Atletico Madrid ve Liverpool da genç yıldızı renklerine bağlamanın peşinde. Sağ kanatta ve santrforda görev yapabilen Pepe’nin Lille ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 22 Haziran 2019 Benfica`nın 120 milyon Euro`luk genç yıldızı Joao Felix antrenmanda büyüledi! Benfica`nın 19`luk yıldızı Joao Felix`in antrenmanda attığı inanılmaz gol, sosyal medyada gündeme damga vurdu! İşte ismi 120 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid`le anılan Felix`in akılalmaz golü! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:48 | 23 Haziran 2019
Fransa Ligue 1 İNTER İtalya Serie A LOSC Lille Nicolas Pepe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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