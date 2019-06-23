Inter’den genç yıldız Pepe için 90 milyon Euro!

Fransa Ligue 1’i Paris Saint-Germain’in ardından ikinci sırada noktalayan Lille’in genç yıldızı Nicolas Pepe transfer gündeminin adı en çok anılan isimlerinden. Ligue 1’de 38 maçta 22 gol ve 11 asist kaydeden 24 yaşındaki Pepe için L’Equipe’in iddiasına göre Inter de devreye girdi ve ciddi bir teklifte bulundu.

Olağanüstü performansıyla Avrupa devlerinin radarına giren Pepe için 90 milyon Euro bonservis teklif etmeye hazırlanan Inter’le birlikte Atletico Madrid ve Liverpool da genç yıldızı renklerine bağlamanın peşinde. Sağ kanatta ve santrforda görev yapabilen Pepe’nin Lille ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Benfica`nın 120 milyon Euro`luk genç yıldızı Joao Felix antrenmanda büyüledi! Benfica`nın 19`luk yıldızı Joao Felix`in antrenmanda attığı inanılmaz gol, sosyal medyada gündeme damga vurdu! İşte ismi 120 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid`le anılan Felix`in akılalmaz golü! İlgili Haberi Oku