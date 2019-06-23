Fransa’da zafer Lewis Hamilton’ın! | Formula 1

Fransa’nın Le Castellet kasabasındaki 5.8 kilometrelik Paul Ricard Pisti’nde 53 tur üzerinden gerçekleşen ve sezonun 8. yarışı olan Formula 1 Fransa Grand Prix’sinde kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

Üst üste dördüncü yarışını kazanan Hamilton’un takım arkadaşı Valtteri Bottas 2., Charles Leclerc ise 3. oldu. Hamilton 187 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürürken, 34 yaşındaki sporcuyu 151 puanla Bottas ile 111 puanla Sebastian Vettel takip ediyor.

Sezonun 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix’si de 30 Haziran’da yapılacak. Inter`den genç yıldız Pepe için 90 milyon Euro! Fransa Ligue 1`i ikinci sırada noktalayan Lille`de bu sezon 22 gol ve 11 asistle yıldızlaşan Nicolas Pepe için L`Equipe`in iddiasına göre Inter, 90 milyon Euro`luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İlgili Haberi Oku