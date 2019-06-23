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Fransa’da zafer Lewis Hamilton’ın! | Formula 1
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Fransa’da zafer Lewis Hamilton’ın! | Formula 1

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Formula 1'de sezonun 8. yarışı olan Fransa Grand Prix'sini ilk sırada tamamladı.

23 Haziran 2019 21:47

Fransa’nın Le Castellet kasabasındaki 5.8 kilometrelik Paul Ricard Pisti’nde 53 tur üzerinden gerçekleşen ve sezonun 8. yarışı olan Formula 1 Fransa Grand Prix’sinde kazanan Mercedes pilotu Lewis Hamilton oldu.

Üst üste dördüncü yarışını kazanan Hamilton’un takım arkadaşı Valtteri Bottas 2., Charles Leclerc ise 3. oldu. Hamilton 187 puanla pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürürken, 34 yaşındaki sporcuyu 151 puanla Bottas ile 111 puanla Sebastian Vettel takip ediyor.

Sezonun 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix’si de 30 Haziran’da yapılacak. 23 Haziran 2019 Inter`den genç yıldız Pepe için 90 milyon Euro! Fransa Ligue 1`i ikinci sırada noktalayan Lille`de bu sezon 22 gol ve 11 asistle yıldızlaşan Nicolas Pepe için L`Equipe`in iddiasına göre Inter, 90 milyon Euro`luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:47 | 23 Haziran 2019
formula 1 fransa grand prix
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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