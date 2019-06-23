Fenerbahçe gençlik operasyonu! Altay Bayındır ve Mert Çetin

Spor Toto Süper Lig’in 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yarışında olmak isteyen ve kötü sezonu unutturmayı hedefleyen Fenerbahçe’de Kolaraov ve Max Kruse’den sonra gözler genç isimlere çevrildi.

Ankaragücü’nde bu sezon 17 maçta forma giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken 21 yaşındaki Altay Bayındır, teknik direktör Ersun Yanal’ın istediği isimler arasında. 21 yaşındaki kalecinin sözleşmesi önümüzdeki sezon sonunda bitiyor. Bu kozu oynayıp sarı-lacivertlilerin transferi uygun fiyatta bitirip, Altay’ı kampa yetiştirmek istiyor.

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy halı saha maçında sakatlandı, ameliyata alındı! Özsoy`un doktorlarla pazarlığı dikkat çekti! Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, halı saha maçında aşil tendonundan sakatlandı ve ameliyata alındı. Bilgiyi veren Ali Koç, Semih Özsoy`un doktorlarla sabah oy kullanabilmek için hastaneden çıkmak adına konuştuğunu ifade etti. İlgili Haberi Oku

BİR DİĞER HEDEF MERT ÇETİN

Yanal’ın istediği bir diğer genç oyuncu da Başkent’ten! Gençlerbirliği’nde forma giyen stoper Mert Çetin, geçen sezon Spor Toto 1. Lig’de 25 maça çıktı, 2 bin 100 dakika forma giyip 1 gol attı.

U21 Milli Takım’da da ay-yıldızlı formayı 3 kez giyen Mert’in kulübüyle olan sözleşmesi 2022’de sona eriyor.

Fenerbahçe Max Kruse ile prensip anlaşmasına vardı Fenerbahçe`de son dakika transfer gelişmesi... Sarı lacivertliler Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen`in golcü oyuncusu Max Kruse ile prensip anlaşmasına vardı. İlgili Haberi Oku