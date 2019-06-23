Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy halı saha maçında sakatlandı, ameliyata alındı! Özsoy’un doktorlarla pazarlığı dikkat çekti!

Fenerbahçe camiasının bir araya geldiği Win Win canlı yayınına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Semih Özsoy’un aşil tendonundan sakatlandığını açıkladı.
Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Acun Ilıcalı ve Ali Koç’un da yer aldığı halı saha maçında sakatlandı. Hastaneye götürülen Özsoy’un çekilen MR’ının ardından sonra aşil tendonunun koptuğu öğrenildi.
Canlı yayında; ameliyata alınan Özsoy’un operasyonunun başarılı geçtiğini ifade eden Ali Koç, Özsoy’un doktorlarla sabah oy kullanabilmek için hastaneden çıkmak konusunda pazarlık yaptığını ifade etti.