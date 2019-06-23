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Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy halı saha maçında sakatlandı, ameliyata alındı! Özsoy’un doktorlarla pazarlığı dikkat çekti!
Fenerbahçe

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy halı saha maçında sakatlandı, ameliyata alındı! Özsoy’un doktorlarla pazarlığı dikkat çekti!

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, halı saha maçında aşil tendonundan sakatlandı ve ameliyata alındı. Bilgiyi veren Ali Koç, Semih Özsoy'un doktorlarla sabah oy kullanabilmek için hastaneden çıkmak adına konuştuğunu ifade etti.

23 Haziran 2019 00:19

Fenerbahçe camiasının bir araya geldiği Win Win canlı yayınına katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Semih Özsoy’un aşil tendonundan sakatlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Acun Ilıcalı ve Ali Koç’un da yer aldığı halı saha maçında sakatlandı. Hastaneye götürülen Özsoy’un çekilen MR’ının ardından sonra aşil tendonunun koptuğu öğrenildi.

Canlı yayında; ameliyata alınan Özsoy’un operasyonunun başarılı geçtiğini ifade eden Ali Koç, Özsoy’un doktorlarla sabah oy kullanabilmek için hastaneden çıkmak konusunda pazarlık yaptığını ifade etti. 22 Haziran 2019 Fenerbahçe camiası Win Win kampanyasının son gününde buluştu, büyük ödüller sahibini buldu! Ali Koç ve Ersun Yanal Fenerbahçe camiası Win Win programlarının sonuncusunda bir araya geldi. Ali Koç ve Ersun Yanal`ın katıldığı canlı yayında kampanya kapsamında dağıtılacak ödüller de sahibini buldu. Ali Koç transfer hakkında, Transferleri söyleyip Ersun hocaya kalp krizi geçirtmeyeyim ama herhalde önümüzdeki 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferimizi bitirmiş olacağız diye konuştu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:19 | 23 Haziran 2019
ali koç Fenerbahçe Semih Özsoy WinWin
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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