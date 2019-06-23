SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika: CHP ve AKP itiraz etti, YSK 14.00’da toplanacak
TFF 1.Lig

Altınordu’nun gözü Cengiz Ünder’de

Altınordu, Roma'da forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder'in transferini bekliyor! İzmir ekibi, eski oyuncuları Cengiz'in transfer olması halinde yüzde 5 yetiştirme payı alacak.

23 Haziran 2019 13:00
Spor Toto 1. Lig ekibi Altınordu, altyapısından yetişen ve şu an Roma’da forma giyen Cengiz Ünder’in İtalya ekibinde kalıp kalmayacağını büyük merakla takip ediyor.

A Milli Takım’da da forma giyen Cengiz’in Avrupa devlerinden birine satılması halinde İzmir temsilcisi de bu transferden yüzde 5 yetiştirme bedeli kazanacak. Son dönemde ismi Arsenal, Tottenham, Everton, Manchester City, Chelsea gibi İngiliz devleri ve Alman panzeri Bayern Münih’le anılan 21 yaşındaki yıldız oyuncunun bonservis bedelinin 50 milyon Euro olduğu iddia ediliyor.

Serie A temsilcisi Roma’nın Cengiz’e talip olan Premier Lig ekibi Everton’ın 28 milyon Euro’luk teklifini kabul etmediği haberlerde yer alırken, yıldız oyuncu için Bayern Münih, Tottenham ve Arsenal’in 50 milyon Euro’yu, Chelsea’nin ise 60 milyon Euro’yu gözden çıkardığı ileri sürüldü. Cengiz’in 60 milyon Euro’ya satılması halinde Altınordu kasasına 3 milyon Euro koyacak. Cengiz, Başakşehir’den Roma’ya 13.4 milyon Euro’ya transfer olduğunda İzmir ekibi yüzde 30 pay olarak yaklaşık 4 milyon Euro kazanmıştı. Cengiz’in Roma’yla 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyo

Son güncelleme 13:00 | 23 Haziran 2019
altınordu cengiz ünder ingiltere premier lig İtalya Serie A roma
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR