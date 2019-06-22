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Zlatan Ibrahimovic: ‘Ben bir sürpriz değilim, ben bir efsaneyim’
Dünyadan Futbol

Zlatan Ibrahimovic: ‘Ben bir sürpriz değilim, ben bir efsaneyim’

Kariyerini Los Angeles Galaxy'de sürdüren Zlatan Ibrahimovic, yine nev-i şahsına münhasır açıklamalarıyla gündeme damgasını vurdu.

22 Haziran 2019 14:57

Futbol dünyasının en yetenekli golcüleri arasına adını altın harflerle yazdıran Zlatan Ibrahimovic, alçakgönüllü açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Kariyerini MLS ekibi Los Angeles Galaxy’de sürdüren İsveçli oyuncu, “Benim tek versiyonum yine benim” dedi. Spor yayınları platformu Dazn’ye konuşan Ibra, “Ben bir sürpriz değilim, ben bir efsaneyim. Sadece 15 aydır burada olmama rağmen diyebilirim ki MLS’in en büyük efsanesi de benim. Bu ligde kaleciler ve savunmalar için en büyük tehdit benim. Burada çok iyi oyuncular var ancak bir Ibrahimovic daha bulunmuyor” sözleriyle rakiplerine göndermede bulundu.

Kendisini göklere çıkaran açıklamalar yapmasına karşın Los Angeles Galaxy taraftarına şampiyonluk sözü veremeyen Ibrakadabra lakaplı oyuncu, bu sezon 12 karşılaşmada 11 kez ağları havalandırdı.

Son güncelleme 14:57 | 22 Haziran 2019
mls zlatan
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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