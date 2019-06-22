Zlatan Ibrahimovic: ‘Ben bir sürpriz değilim, ben bir efsaneyim’

Futbol dünyasının en yetenekli golcüleri arasına adını altın harflerle yazdıran Zlatan Ibrahimovic, alçakgönüllü açıklamalarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Kariyerini MLS ekibi Los Angeles Galaxy’de sürdüren İsveçli oyuncu, “Benim tek versiyonum yine benim” dedi. Spor yayınları platformu Dazn’ye konuşan Ibra, “Ben bir sürpriz değilim, ben bir efsaneyim. Sadece 15 aydır burada olmama rağmen diyebilirim ki MLS’in en büyük efsanesi de benim. Bu ligde kaleciler ve savunmalar için en büyük tehdit benim. Burada çok iyi oyuncular var ancak bir Ibrahimovic daha bulunmuyor” sözleriyle rakiplerine göndermede bulundu.

Kendisini göklere çıkaran açıklamalar yapmasına karşın Los Angeles Galaxy taraftarına şampiyonluk sözü veremeyen Ibrakadabra lakaplı oyuncu, bu sezon 12 karşılaşmada 11 kez ağları havalandırdı.