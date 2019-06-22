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Ünal Karaman, Artvin’de genç yeteneklerle bir araya geldi
Trabzonspor

Ünal Karaman, Artvin’de genç yeteneklerle bir araya geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin’de kulübün futbol okulu sporcularıyla bir araya geldi.

22 Haziran 2019 15:13

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin'e gelerek Artvinspor bünyesinde açılan Trabzonspor Futbol Okulu öğrencilerini kulüp binasında ziyaret etti.

Karaman'ı, Artvinspor Başkanı İrfan Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, futbol okulu antrenörleri ve öğrenciler kulüp binasında karşıladı. Burada öğrencilerle sohbet eden Karaman, Artvin'de bu okulun açılmasının genç yeteneklere büyük imkan sağladığını ve gelecekte Artvin'in Türk futboluna önemli isimler kazandıracağını söyledi.

Ziyaret sonunda Artvinspor Başkanı İrfan Yıldırım, Karaman'a Artvinspor forması ve atkısı hediye etti. Program fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

Son güncelleme 15:13 | 22 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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