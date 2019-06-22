SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İstanbullu yeniden sandık başında: 23 Haziran İstanbul seçimi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakipleri belli oldu
Diğer Sporlar

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın rakipleri belli oldu

2019 Kadınlar FIVB Uluslar Ligi'nde Türkiye, Çin'de düzenlenecek final etabında ev sahibi ülke ve İtalya ile aynı grupta yer aldı.

22 Haziran 2019 13:33

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2019 FIVB Uluslar Ligi final etabındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin’in Nanjing kentinde 3-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek final etabında Türkiye, A Grubu’nda Çin ve İtalya ile karşılaşacak. B Grubu’nda ise ABD, Brezilya ve Polonya mücadele edecek.

Türkiye, toplam 5 ayaktan oluşan ligde oynadığı 15 maçta 11 galibiyet, 4 mağlubiyet sonrası 35 puanla beşinci sırada yer alarak final etabında mücadele etme hakkı kazanmıştı.

Ay-yıldızlı ekibin final etabında gruptaki maç programı (TSİ) şu şekilde:

3 Temmuz Çarşamba:

14.30 Çin-Türkiye

4 Temmuz Perşembe:

14.30 İtalya-Türkiye

Final etabında gruplarını ilk 2 sırada bitirecek takımlar yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük karşılaşmasında bronz madalya için mücadele edecek.

Son güncelleme 13:33 | 22 Haziran 2019
2019 Kadınlar FIVB Uluslar Ligi çin italya türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR