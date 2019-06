Spor İmamoğlu ile çok güzel olacak

Uzun yıllar Türk sporuna her branşta yöneticilik yaparak hizmet etmiş olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bizleri dün Cevahir Hotel'de misafir etti. Hınca hınç dolu salonda Ekrem başkanın enerjisi ile ortaya çıkan sinerji fazlasıyla belli oluyordu. Sporculuğundaki centilmen kişiliği ile hedefe giden her yol mübah olamaz anlayışını benimseyen başkan kendisi için en önemli olgunun hak edenin kazanması olduğunu net olarak bir defa daha herkese gösterdi. Sporun gerçek ruhunu bilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da başta amatör spor kulüpleri olmak üzere gençlerin, yaşlıların, engellilerin ve hayatında hiç spor yapmamış bütün İstanbul halkının spor ahlakını, kültürünü ve ruhunu taşıyan bir başkan olacağı kesindir. Ekrem başkanın İstanbul halkına sağlıklı yaşam, mutluluk ve huzur getireceğine eminim. Her mesajında katılımcılar kendisini ayakta alkışladılar. Çok sayıda sporumuza hizmet etmiş değerli isim salonda yerini almıştı. Başkanın mesajları sonunda içlerinden gelerek hep beraber, “Her şey çok güzel olacak” dediler.

