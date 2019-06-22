Son dakika! Türkiye CEV Erkekler Altın Ligi’nde şampiyon oldu! Efeler’den tarihi başarı…

CEV Erkekler Altın Ligi’nde finale yükselme başarısı gösteren Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, final karşılaşmasında Belarus’u set vermeden 3-0 mağlup etmeyi başardı ve erkek voleybolunda tarihi bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu. Maça baştan sona üstün götürmeyi başaran Efeler, 25-16, 25-21 ve 25-19’luk setlerle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı ve namağlup bir şekilde sadece üç set vererek altın madalyanın da sahibi oldu. Türkiye bu sonuçla erkek voleybolunda milli takımlar seviyesinde tarihinin en önemli başarısına imza atmış oldu. Türkiye’nin Bosna-Hersek doğumlu 20 yaşındaki yıldızı Adis Lagumdzija, 16 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve finale damga vurdu. Milliler’de Burutay Subaşı 13, Yasin Aydın ise 12 sayı kaydetti. (Fotoğraflar: CEV.lu) Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı`nın rakipleri belli oldu 2019 Kadınlar FIVB Uluslar Ligi`nde Türkiye, Çin`de düzenlenecek final etabında ev sahibi ülke ve İtalya ile aynı grupta yer aldı. İlgili Haberi Oku