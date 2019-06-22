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Son dakika! Türkiye CEV Erkekler Altın Ligi’nde şampiyon oldu! Efeler’den tarihi başarı…
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Son dakika! Türkiye CEV Erkekler Altın Ligi’nde şampiyon oldu! Efeler’den tarihi başarı…

Son dakika! CEV Erkekler Altın Ligi'nde finalde Belarus'u 3-0 mağlup eden Türkiye şampiyon oldu! Milliler turnuvayı namağlup şampiyon bitirdi ve organizasyon boyunca rakiplere sadece üç set verdi. Efeler, erkek voleybolunda milli takımlar seviyesindeki en önemli başarımıza imza attı.

22 Haziran 2019 20:48

CEV Erkekler Altın Ligi’nde finale yükselme başarısı gösteren Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı, final karşılaşmasında Belarus’u set vermeden 3-0 mağlup etmeyi başardı ve erkek voleybolunda tarihi bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu. Maça baştan sona üstün götürmeyi başaran Efeler, 25-16, 25-21 ve 25-19’luk setlerle sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı ve namağlup bir şekilde sadece üç set vererek altın madalyanın da sahibi oldu. Türkiye bu sonuçla erkek voleybolunda milli takımlar seviyesinde tarihinin en önemli başarısına imza atmış oldu. Türkiye’nin Bosna-Hersek doğumlu 20 yaşındaki yıldızı Adis Lagumdzija, 16 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu ve finale damga vurdu. Milliler’de Burutay Subaşı 13, Yasin Aydın ise 12 sayı kaydetti. (Fotoğraflar: CEV.lu) 22 Haziran 2019 Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı`nın rakipleri belli oldu 2019 Kadınlar FIVB Uluslar Ligi`nde Türkiye, Çin`de düzenlenecek final etabında ev sahibi ülke ve İtalya ile aynı grupta yer aldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:52 | 22 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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