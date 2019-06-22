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Son dakika transfer haberi! Hugo Rodallega Denizlispor’da!
Transfer Haberleri

Son dakika transfer haberi! Hugo Rodallega Denizlispor’da!

Denizlispor, Kolombiyalı golcü Hugo Rodallega ile her konuda anlaştı. Yeşil-siyahlı ekip, önümüzdeki günlerde oyuncuya imza attıracak.

22 Haziran 2019 21:17

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı. Trabzonspor'un eski oyuncusu ile daha önce Denizli'de görüşen yönetim, bugün oyuncuyla ön protokol imzaladı.

33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Ege temsilcisine imza atması bekleniyor. Rodellega ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı öğrenildi.

İki buçuk sezon Trabzonspor ve bir buçuk sezon Akhisarspor olmak üzere 4 sezon boyunca Süper Lig’de 122 maça çıkan Rodallega, 49 gol attı ve 7 asist kaydetti.

İlerleyen saatlerde Denizlispor, Hugo Rodallega’nın transferini özel bir videoyla resmen sosyal medya hesaplarından açıkladı.

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Son güncelleme 22:41 | 22 Haziran 2019
Akhisarspor denizlispor Hugo Rodallega spor toto süper lig trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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