Son dakika transfer haberi! Hugo Rodallega Denizlispor’da!

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Denizlispor, Hugo Rodallega ile anlaştı. Trabzonspor'un eski oyuncusu ile daha önce Denizli'de görüşen yönetim, bugün oyuncuyla ön protokol imzaladı.
33 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Ege temsilcisine imza atması bekleniyor. Rodellega ile 1+1 yıllığına anlaşıldığı öğrenildi.
İki buçuk sezon Trabzonspor ve bir buçuk sezon Akhisarspor olmak üzere 4 sezon boyunca Süper Lig’de 122 maça çıkan Rodallega, 49 gol attı ve 7 asist kaydetti.
İlerleyen saatlerde Denizlispor, Hugo Rodallega’nın transferini özel bir videoyla resmen sosyal medya hesaplarından açıkladı.
— Denizlispor Kulübü (@Denizlispor_) 22 Haziran 2019