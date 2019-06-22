SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 3. Havalimanı için 13 milyon ağaç kesilmiş
Şili tur biletini kaptı! Medel ve Isla…
Dünyadan Futbol

Şili tur biletini kaptı! Medel ve Isla…

C Grubu'nda Şili, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmayı garantiledi. Beşiktaş'ta forma giyen Medel ve Fenerbahçe'de oynayan Isla da karşılaşmada görev aldı.

22 Haziran 2019 10:48

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika’daki (Copa America) C Grubu maçında Şili, Ekvador’u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Brezilya’da düzenlenen 46. Kupa Amerika’nın C Grubu ikinci maçında Şili ile Ekvador karşılaştı.

Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı’nda oynanan mücadeleyi kazanan Şili, grubunda puanını 6’ya çıkararak liderliğe yükseldi ve çeyrek final biletini aldı. Şili’nin golleri 8. dakikada Jose Pedro Fuenzalida ve 51. dakikada Alexis Sanchez’den gelirken, Ekvador’un golünü ise 26. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti.

Şili’de kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaşlı Gary Medel ile  Fenerbahçeli Mauricio Isla, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Maçın 89. dakikasında Ekvador oyuncusu Gabriel Achilier, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Turnuvada bugün, A Grubu üçüncü maçlarında Peru ile Brezilya ve Bolivya ile Venezuela TSİ 22.00’de karşılaşacak.

Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

Son güncelleme 10:48 | 22 Haziran 2019
isla medel şili
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR