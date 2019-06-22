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Rick Pitino dönemi kısa sürdü
Euroleague

Rick Pitino dönemi kısa sürdü

Yunan ekibi Panathinaikos, yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen ABD'li Başantrenör Rick Pitino'ya teşekkür etti.

22 Haziran 2019 15:12

Yunan temsilcisi Panathinaikos, geride kalan basketbol sezonunda Başantrenör Xavi Pascual'ın yerine getirdiği ABD’li antrenör Rick Pitino’yu gelecek sezon için ikna edemedi. Pitino yaptığı açıklama ile Pana’nın teklifini kabul etmediğini ve kariyerine ABD’de devam edeceğini duyurdu. Panathinaikos’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 66 yaşındaki antrenöre emeklerinden ötürü teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Rick Pitino, sezon ortasında geldiği Panathinaikos'ta THY EuroLeague'de play-off oynarken, Yunan Ligi’nde de hem lig hem de kupa şampiyonu olmuştu.

Son güncelleme 15:12 | 22 Haziran 2019
Panathinaikos Rick Pitino
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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