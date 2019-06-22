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Podolski, Galatasaray’ın şampiyonluk kupalarıyla poz verdi
Galatasaray

Podolski, Galatasaray’ın şampiyonluk kupalarıyla poz verdi

İki yıl formasını giydiği Galatasaray'dan 2016-2017 sezonu sonunda Japon ekibi Vissel Kobe'ye transfer olan Polonya kökenli Alman oyuncu Lukas Podolski, sarı-kırmızılı takımın şampiyonluk kupalarıyla poz verdi.

22 Haziran 2019 14:42

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İşadamları Derneği Başkanı İbrahim Hatipoğlu, Köln Galatasaraylılar Derneğinin başkanı Yakup Peker ve yöneticileri, geçen hafta kulak operasyonu geçiren Lukas Podolski’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sarı-kırmızılı heyet, Köln’deki evinde ziyaret ettiği Podolski’ye geçmiş olsun dileklerini iletirken, Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluk kupalarıyla hatıra fotoğrafı çektirildi.

Köln Galatasaraylılar Derneği Başkanı Yakup Peker de Podolski’ye sarı-kırmızılı ekibe katkılarından dolayı bir teşekkür plaketi takdim etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ve Galatasaray Futbol Takımı’nın geride kalan sezon kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluk kupalarını Köln’de görmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Podolski, ”Galatasaray’ı, Galatasaray taraftarlarını ve İstanbul’u unutmam mümkün değil. En büyük Galatasaray.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 14:42 | 22 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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