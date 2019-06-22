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Olcan Adın’dan Ekrem İmamoğlu’na destek! ‘Heyecanımız yüksek gençliğimiz var!’
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Olcan Adın’dan Ekrem İmamoğlu’na destek! ‘Heyecanımız yüksek gençliğimiz var!’

Eski milli futbolcu Olcan Adın 23 Haziran İstanbul seçimleri için tatil yaptığı Alaçatı'dan yola çıkarak CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.

22 Haziran 2019 16:30

23 Haziran seçimleri öncesi tatil bölgelerinden ayrılarak Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için İstanbul’a gelen isimler arasında eski milli futbolcu Olcan Adın da yer aldı.

Daha önce de YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal kararına tepki göstererek Ekrem İmamoğlu’na ‘Her şey çok güzel olacak. Yine seni başkan yapacağız’ diyerek destek mesajı veren Olcan Adın yeni seçim öncesi yine sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Tatil yaptığı Alaçatı’dan ayrılarak İstanbul’a doğru yolan çıkan Olcan Adın, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek destek mesajı verdi.

Süper Lig’de Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray forması da giyen eski milli futbolcu Olcan Adın Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu’nun sözlerini kullanarak, ”Heyecanımız yüksek gençliğimiz var! Geliyoruz Ekrem abi!” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu paylaşım sonrası Olcan Adın’a destek mesajları yağdı. İşte Olcan Adın’ın paylaşımı:

Son güncelleme 16:37 | 22 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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