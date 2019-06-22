Olcan Adın’dan Ekrem İmamoğlu’na destek! ‘Heyecanımız yüksek gençliğimiz var!’

23 Haziran seçimleri öncesi tatil bölgelerinden ayrılarak Ekrem İmamoğlu’na destek vermek için İstanbul’a gelen isimler arasında eski milli futbolcu Olcan Adın da yer aldı.

Daha önce de YSK’nın İstanbul seçimlerini iptal kararına tepki göstererek Ekrem İmamoğlu’na ‘Her şey çok güzel olacak. Yine seni başkan yapacağız’ diyerek destek mesajı veren Olcan Adın yeni seçim öncesi yine sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Tatil yaptığı Alaçatı’dan ayrılarak İstanbul’a doğru yolan çıkan Olcan Adın, Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu’nu etiketleyerek destek mesajı verdi.

Süper Lig’de Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray forması da giyen eski milli futbolcu Olcan Adın Twitter’dan yaptığı paylaşımda Ekrem İmamoğlu’nun sözlerini kullanarak, ”Heyecanımız yüksek gençliğimiz var! Geliyoruz Ekrem abi!” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede binlerce etkileşim alan bu paylaşım sonrası Olcan Adın’a destek mesajları yağdı. İşte Olcan Adın’ın paylaşımı: