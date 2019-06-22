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Transfer Haberleri

Milan’dan Ozan Kabak’a yeni teklif!

İtalya Serie A takımlarından Milan'ın, Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak için yaptığı teklifi yükselttiği ve genç futbolcudan gelecek yanıtı beklemeye geçtiği öğrenildi. Milan'da yeni göreve getirilen kulübün efsanesi Paolo Maldini'nin gelecek hafta transferi sonuçlandırması bekleniyor

SKOR DIŞ HABER 22 Haziran 2019 14:32

Almanya’da Stuttgart forması giyen Ozan Kabak için İtalyan devi Milan’ın yeni bir hamle yaptığı ifade edildi.

İtalya basınında yer alan habere göre; Bundesliga 2’ye düşen Stuttgart’tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 19 yaşındaki futbolcu için en ciddi teklifi Milan yaptı.

Geçen sezon ara transfer döneminde Galatasaray’dan 11 milyon Euro’ya transfer edilen Ozan Kabak’ın Stuttgart ile olan sözleşmesinde “15 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesi bulunuyor.

İtalyan ekibinin bu ücreti ödemeyi kabul ettiği belirtilirken Stuttgart’tan ayrılmayı planlayan Ozan Kabak’ı ikna etmek için genç yıldıza yeni bir teklif yaptı.

Milan’da futbol şubesinin başına getirilen efsane isim Paolo Maldini’nin bu transfer için yoğun çaba sarfettiği ifade edilirken gelecek hafta durumun netleşmesi bekleniyor.

Ancak Ozan Kabak transferinin olmaması halinde alternatif isimlere de yönelen Milan’ın, Liverpool’dan Dejan Lovren ile ilgilendiğine dikkat çekildi.

Milli futbolcu geçen sezon devre arasında transfer olduğu Stuttgart formasıyla Bundesliga’da 15 maça çıkıp 3 gol attı ve performansıyla birçok Avrupa devinin radarına girdi.

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Son güncelleme 16:07 | 22 Haziran 2019
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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