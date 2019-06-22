Maurizio Sarri, Cristiano Ronaldo’nun yatında!

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri, yeni sezon öncesi takımın yıldızı Cristiano Ronaldo ile bir araya geldi.

Chelsea’den ayrılarak ülkesinin yolunu tutan tecrübeli çalıştırıcı, Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo’nun yat tatiline aldırış etmeden başarılı futbolcunun tatil yaptığı yere gitti.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; Akdeniz’de ailesiyle birlikte yat tatilini sürdüren Ronaldo, yeni hocasını yatında karşıladı ve ikili yeni sezonla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Gelecek sezon takıma oynatmayı planladığı taktik ve formasyon hakkında Ronaldo ile fikirlerini paylaşan Sarri’nin, diğer oyuncularla da birebir görüşmeler yapması bekleniyor.

Buluşmadan önce Ronaldo hakkında konuşan Sarri, “Şimdiye kadar birçok önemli oyuncuyla çalıştım ama Ronaldo ile bu bir adım ileri taşınacak” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Enjoy the view Cristiano Ronaldo (@cristiano)’in paylaştığı bir gönderi ( 20 Haz, 2019, 9:01öö PDT )

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