Liverpool efsanesi sevgilisine saldırdı, uzaklaştırma cezasını deldi! Hakim önüne çıkıyor…

Liverpool’un ve Avrupa futbolunun unutulmaz savunmacı orta saha oyuncularından Dietmar Hamann, tatil için gittikleri Avustralya’nın Sidney kentinde kız arkadaşına saldırdığı için mahkemelik oldu.

Bayern Münih, Newcastle United ve Manchester City formaları da giyen 45 yaşındaki Alman eski futbolcu 21 Haziran gecesi gözaltına alındı. Kız arkadaşını ittiği söylenen Hamann’a New South Wales eyaletinde “apprehended violence order (AVO)” adıyla bilinen uzaklaştırma cezası verildi.

Pasaportuna el koyuldu

Uygulanan yaptırıma rağmen yasağını çiğnediği ve kadını telefonla aradığı tespit edilen Hamann, yeniden gözaltına alındı. 59 kez Almanya A Milli Takımı’nın da formasını giyen efsane futbolcu Parramatta Bail Court’ta görülen kısa davanın ardından kefaletle serbest bırakılırken pasaportuna el koyulan Hamann, perşembe günü tekrar hakim önüne çıkacak.

Hamann’ın avukatlarının suçlamalara karşı çıkacakları ifade edildi.

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