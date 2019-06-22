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Liverpool efsanesi sevgilisine saldırdı, uzaklaştırma cezasını deldi! Hakim önüne çıkıyor…
İngiltere Premier Lig

Liverpool efsanesi sevgilisine saldırdı, uzaklaştırma cezasını deldi! Hakim önüne çıkıyor…

Liverpool efsanesi Dietmar Hamann, kız arkadaşına saldırdığı ve uzaklaştırma cezasını deldiği gerekçesiyle perşembe günü hakim karşısına çıkacak. 45 yaşındaki Alman eski futbolcu kız arkadaşını itmekle suçlanıyor.

22 Haziran 2019 18:29

Liverpool’un ve Avrupa futbolunun unutulmaz savunmacı orta saha oyuncularından Dietmar Hamann, tatil için gittikleri Avustralya’nın Sidney kentinde kız arkadaşına saldırdığı için mahkemelik oldu.

Bayern Münih, Newcastle United ve Manchester City formaları da giyen 45 yaşındaki Alman eski futbolcu 21 Haziran gecesi gözaltına alındı. Kız arkadaşını ittiği söylenen Hamann’a New South Wales eyaletinde “apprehended violence order (AVO)” adıyla bilinen uzaklaştırma cezası verildi.

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Winter in Sydney is not that bad after all

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Pasaportuna el koyuldu

Uygulanan yaptırıma rağmen yasağını çiğnediği ve kadını telefonla aradığı tespit edilen Hamann, yeniden gözaltına alındı. 59 kez Almanya A Milli Takımı’nın da formasını giyen efsane futbolcu Parramatta Bail Court’ta görülen kısa davanın ardından kefaletle serbest bırakılırken pasaportuna el koyulan Hamann, perşembe günü tekrar hakim önüne çıkacak.

Hamann’ın avukatlarının suçlamalara karşı çıkacakları ifade edildi.

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Son güncelleme 18:51 | 22 Haziran 2019
Dietmar Hamann İngiltere Premier League liverpool
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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