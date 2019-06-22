SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD Yüzyılın Anlaşmasını'nın detaylarını açıkladı!
İpek Soylu Portekiz’de finalde!
Diğer Sporlar

İpek Soylu Portekiz’de finalde!

Bu sezon yeniden yükselişe geçen milli tenisçimiz İpek Soylu, bu sezon teklerde dördüncü kez finale çıktı. Soylu, 25 bin Dolar toplam para ödüllü Figueira da Foz International Ladies Open turnuvasında finalde dünya 239 numarası Katherine Sebov'la karşılaşacak.

22 Haziran 2019 21:41

Portekiz’in Figueira Da Foz şehrinde düzenlenen 25 bin Dolar toplam para ödüllü Figueira da Foz International Ladies Open turnuvasında ter döken milli tenisçi İpek Soylu, teklerde şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı.

Sırasıyla Japon, Çek ve Alman rakiplerini eleyerek geldiği yarı finalde Norveçli 5 numaralı seribaşı Ulrikke Eikeri’yi ile karşılaşan Soylu, güçlü bir performans ortaya koydu. 1 saat 18 dakika süren yarı final mücadelesinde Eikeri’yi 6-0, 7-5’lik setlerle 2-0 yenen başarılı sporcu, Figueria Da Foz Tenis Turnuvası'nda oynadığı 4 maçta da set kaybetmemeyi başardı. Bu sezon teklerde 4. finalini gören Soylu, daha önce ikisi Mısır, biri Tayland'da olmak üzere oynadığı üç final karşılaşmasından da galip ayrılarak kupaya uzanmıştı.

Milli raketin yarın oynanacak final mücadelesindeki rakibi turnuvaya wild card ile katılan 3 numaralı seribaşı Katherine Sebov. Kanadalı raket Sebov şu an dünya 239 numarasında. 11 Haziran 2019 Milli tenisçi İpek Soylu, Sözcü Skor`a konuştu: `Hedefim ait olduğum yere dönmek!` Tayland`da elde ettiği şampiyonluk ile sıkı hazırlandığı sezonda yükselişe geçen milli tenisçimiz İpek Soylu, Sözcü Skor`a özel açıklamalarda bulundu. 23 yaşındaki sporcumuz, yaşadığı değişimi, hedeflerini ve son şampiyonluğunu anlattı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:41 | 22 Haziran 2019
Figueira da Foz International Ladies İpek Soylu tenis
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR