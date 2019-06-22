Galatasaray Manchester City’li yıldızın peşinde… İngilizler yazdı

Orta sahada kiralık sözleşmesi sona eren N’Diaye’nin yerine bir isim arayan Galatasaray, Manchester City’nin İngiliz yıldızı Fabian Delph’i listesine aldı. İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre geçtiğimiz sezon sadece 11 lig maçında forma şansı bulabilen Fabian Delph’in de Galatasaray’a gitmeye sıcak baktığı yazıldı.

Manchester City’nin Rodri’yi transfer etmesinin ardından forma şansı iyice azalan Fabian Delph’in, İngiltere Milli Takımı kadrosundaki yerini kaybetmemek için, daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediğin iddia edildi. Galatasaray’ın Fabian Delph ile yakından ilgilendiğini yazan gazete, İngiliz yıldızın cazip bir teklif gelmesi halinde İstanbul’un yolunu tutacağı ifade edildi.

Sözleşmesi önümüzdeki sezon sona erecek olan Fabian Delph’i elinden çıkarmak isteyen Manchester City’nin de Galatasaray’dan gelecek tekliflere açık olduğu belirtildi. Manchester City Menajeri Pep Guardiola’nın da önümüzdeki sezon Fabian Delph’e fazla forma şansı vermeyi düşünmediği, orta sahadaki kabarık kadro nedeniyle 29 yaşındaki futbolcunun ayrılığına onay verdiği yazıldı.

Aston Villa’da yıldızı parlayan Fabian Delph, 2015 yılında 11.5 milyon Euro karşılığında Manchester City’ye transfer olmuştu. Manchester City formasıyla 89 maça çıkan Fabian Delph, 5 gol atarken, 3 de asist yaptı.

Fabian Delph, Manchester City’ye transfer olduktan sonra takım arkadaşı Kyle Walker ile bir yarışmada karşı karşıya gelmişti.

İngiltere Milli Takımı formasını da 20 kez terleten Fabian Delph’in golü bulunmuyor.

Skora katkısından çok mücadeleci ve sert bir orta saha olarak bilinen Fabian Delph, sol bekte de görev yapabiliyor.