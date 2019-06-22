Fenerbahçe camiası Win Win kampanyasının son gününde buluştu, büyük ödüller sahibini buldu! Ali Koç ve Ersun Yanal

Fenerbahçe camiası, ‘Fener Ol’ kampanyası kapsamındaki Win Win programlarının sonuncusunda FB TV canlı yayınında bir araya geldi. Acun Ilıcalı’nın sunduğu programda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal da yer aldı.
Acun Ilıcalı yayını “Fenerbahçe ligi 6. bitirdi. Basketbol finalini kaybetti. Bunlara rağmen taraftarı hala coşkulu. Zor günde yanında olanlar gerçek dostlardır, gerçek taraftardır. Biz bu kampanyayla tarih yazdık. İnşallah Fenerbahçe de tarih yazacak” sözleriyle açtı.
Ersun Yanal: ‘Tarif edilemez bir duygu…’
Ersun Yanal ise “Bizler maça çıkarız, maçın düdüğü çalınca kalbimiz atmaya başlar, hatta tüneldedir heyecan ama şu anda bir o kadar heyecanlıyım. Tarif edilemez bir duygu. Büyük Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmak ve bu değeri görmek oldukça büyük bir duygu, büyük bir sevinç. Fenerbahçe’nin büyüklüğü sadece aldığı sonuçların büyüklüğü değil, Fenerbahçe’nin büyüklüğü, başka bir büyüklük. Hepimiz Fenerbahçe’nin büyüklüğüne yakışacak bir tabloyu ortaya çıkaracak çalışmaların içerisindeyiz” diye konuştu.
Ali Koç ise “Dün gece üzüldük. Ancak şartlara baktığımız zaman basketbol takımımıza bir alkış gönderelim. Çünkü bu şartlarda, bu kadar eksikle ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bizi hep kazanmaya alıştırdılar, şımarttılar. Bu sene için sağlık olsun. Anadolu Efes camiasını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. Beyazıt Öztürk’ün Başkanım transferlerle ilgili bizi aydınlatır mısınız?” şeklindeki sorusu üzerine Ali Koç transfer hakkında “Transferleri söyleyip Ersun hocaya kalp krizi geçirtmeyeyim ama herhalde önümüzdeki 10-12 gün içinde 3-4 önemli transferimizi bitirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Win Win programı kapsamında mesaj atan taraftarlara dağıtılacak ödüller de son yayınla sahibini buldu.
İşte ödüllerin bazıları:
Ülker Stadı ve Ülker Arena’da maç izleme
Zeljko Obradovic ve Ersun Yanal ile yemek yeme
10 çifte ABD seyahati
20 kişiye Alex de Souza ile yemek yeme
20 araba
5 ev
50 Alex imzalı forma
Futbol takımı ile yemek yeme
Futbol ve basketbol takımlarıyla bir araya gelme
Ali Koç ile maç seyretme
Özel bir gününde istediğin bir sporcu ile bir araya gelme
Cem Yılmaz’ın özel gösterisine katılma
Ali Koç’un nikah şahitliği yapması
Fenerbahçe Futbol A Takımı’yla maç yapma şansı