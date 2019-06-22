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Doğuş Balbay: Bu güzel günde şampiyonluk kupasını kaldırdık
Basketbol Süper Ligi

Doğuş Balbay: Bu güzel günde şampiyonluk kupasını kaldırdık

Anadolu Efes Takım Kaptanı Doğuş Balbay, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

22 Haziran 2019 00:23

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan play-off final serisi son maçında Fenerbahçe Beko’yu 89-74 yenerek seriyi 4-3 kazanan lacivert-beyazlı takımın tecrübeli basketbolcusu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kupa törenine eşi ve yeni doğan bebeğiyle katılan Doğuş Balbay,

“Allah’a çok şükür, bu güzel günleri gördük. Hep aile olduk. Bu güzel günde şampiyonluk kupasını kaldırdık. Çok mutluyum. Ailem, sevdiklerim, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımız yanımda. Herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Zor bir seri olduğunu aktaran milli oyuncu, “Artık kutlama zamanı. Seri bitti şampiyonuz.” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 00:23 | 22 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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