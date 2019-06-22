Doğuş Balbay: Bu güzel günde şampiyonluk kupasını kaldırdık

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan play-off final serisi son maçında Fenerbahçe Beko’yu 89-74 yenerek seriyi 4-3 kazanan lacivert-beyazlı takımın tecrübeli basketbolcusu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kupa törenine eşi ve yeni doğan bebeğiyle katılan Doğuş Balbay,

“Allah’a çok şükür, bu güzel günleri gördük. Hep aile olduk. Bu güzel günde şampiyonluk kupasını kaldırdık. Çok mutluyum. Ailem, sevdiklerim, takım arkadaşlarım ve taraftarlarımız yanımda. Herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Zor bir seri olduğunu aktaran milli oyuncu, “Artık kutlama zamanı. Seri bitti şampiyonuz.” ifadelerini kullandı.