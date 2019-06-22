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Bülent Cevahir’in acı günü! 5 yaşındaki yeğenini toprağa verdi
Yeni Malatyaspor

Bülent Cevahir’in acı günü! 5 yaşındaki yeğenini toprağa verdi

Yeni Malatyaspor oyuncusu Bülent Cevahir'in kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitiren 5 yaşındaki yeğeni, İzmir'de toprağa verildi.

22 Haziran 2019 16:17

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor’da forma giyen Bülent Cevahir’in 5 yaşındaki yeğeni Alya Cevahir, İzmir’de toprağa verildi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve ameliyatı sonrası yaşama tutunamayan Alya Cevahir için İzmir’in Selçuk ilçesindeki Tahsin Ağa Camisi’nde öğleyin cenaze namazı kılındı.

Cenazede baba Levent ve anne Damla Cevahir, taziyeleri kabul etti.

Büyük üzüntü yaşayan Bülent Cevahir’i futbolcu arkadaşları yalnız bırakmadı.

Alya Cevahir’in cenazesi ilçe mezarlığında defnedildi.

Son güncelleme 16:17 | 22 Haziran 2019
Bülent Cevahir Evkur Yeni Malatyaspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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