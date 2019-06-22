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Brezilyalı genç futbolcu Thalles Lima trafik kazasında hayatını kaybetti!
Diğer Sporlar

Brezilyalı genç futbolcu Thalles Lima trafik kazasında hayatını kaybetti!

Brezilya Ligi ekiplerinden Ponte Preta'nın 24 yaşındaki genç futbolcusu Thalles Lima trafik kazasında hayatını kaybetti.

22 Haziran 2019 17:24

Brezilya basınında yer alan habere göre; Son olarak Vasco da Gama da kiralık olarak forma giyen Ponte Preta oyuncusu Thalles Lima bu sabah motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Brezilyalı forvetin katıldığı bir parti sonrası eve giderken kaza yaptığı belirtildi. Thalles Lima’nın kask takmadığı ve kazada başına ağır bir darbe aldığı ifade ediliyor.

Ponte Preta kulübü oyuncunun ölümüyle ilgili bir açıklama yaptı:

”Ne yazık ki cumartesi sabahı oyuncumuz Thalles’in trajik bir kaza sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Kalplerimiz ve dualarımız Thalles ile!”

Thalles Lima’nın hayatını kaybettiği kaza anına görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Son güncelleme 17:26 | 22 Haziran 2019
brezilya Thalles Lima trafik kazası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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