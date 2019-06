Brezilyalı genç futbolcu Thalles Lima trafik kazasında hayatını kaybetti!

Brezilya basınında yer alan habere göre; Son olarak Vasco da Gama da kiralık olarak forma giyen Ponte Preta oyuncusu Thalles Lima bu sabah motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti.

24 yaşındaki Brezilyalı forvetin katıldığı bir parti sonrası eve giderken kaza yaptığı belirtildi. Thalles Lima’nın kask takmadığı ve kazada başına ağır bir darbe aldığı ifade ediliyor.

Ponte Preta kulübü oyuncunun ölümüyle ilgili bir açıklama yaptı:

”Ne yazık ki cumartesi sabahı oyuncumuz Thalles’in trajik bir kaza sonucu hayatını kaybettiği haberini aldık. Kalplerimiz ve dualarımız Thalles ile!”

Thalles Lima’nın hayatını kaybettiği kaza anına görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı.

Ainda chocados com a notícia do acidente, lamentamos profundamente o falecimento do atacante Thales Lima de Conceição Penha. Desejamos muita força aos familiares e amigos neste momento difícil. pic.twitter.com/EBzBYFabNF

— Vasco ◤✠◢ (@VascodaGama) 22 Haziran 2019