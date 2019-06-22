Benfica’nın 120 milyon Euro’luk genç yıldızı Joao Felix antrenmanda büyüledi!

Benfica’nın dünya futboluna kazandırdığı yeni yetenek Joao Felix her geçen gün fenomene dönüşüyor. Bu sezon çıktığı 43 resmi maçta 20 gol ve 11 asist kaydeden 19 yaşındaki forvet bu kez de antrenmanda yaptığı hareket ve devamında attığı golle sosyal medyaya damga vurdu.

Türkiye’de İlhan Mansız ile ünlenen “rainbow kick” benzeri bir hareketle arkadaşını geçen Felix, topu ağlara gönderdi. Felix’in hafta içinde çıkan haberlere göre 120 milyon Euro serbest madde bedelini ödemeye hazır olan Atletico Madrid’e transfer olmak üzere olduğu iddialar arasında.

Joao Felix’in Milli Takım’da attığı goller:

Benfica`nın genç yıldızı Joao Felix, Atletico Madrid yolunda! İşte dudak uçuklatan bonservis bedeli Benfica`nın genç yıldızı Joao Felix, Marca`nın haberine göre Atletico Madrid yolunda. Antoine Griezmann`ın ardından kadrosuna bir yıldız katmak isteyen Atletico, 19 yaşındaki hücumcu için kulüp rekoru olan 120 milyon Euro`luk serbest kalma maddesini ödemeye hazır. İlgili Haberi Oku