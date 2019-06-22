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Belarus’ta Avrupa Oyunları coşkusu! Mete Gazoz şaşırtmadı
Diğer Sporlar

Belarus’ta Avrupa Oyunları coşkusu! Mete Gazoz şaşırtmadı

Belarus'un ev sahipliğinde düzenlenen 2. Avrupa Oyunları, Dinamo Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Türkiye'yi temsil eden kafilede Türk bayrağını taşıyan isim olan Mete Gazoz, oyunların ilk gününde okçuluk sıralama atışlarında birinci oldu.

22 Haziran 2019 11:36

Belarus’ta düzenlenen 2. Avrupa Oyunları’nın açılış töreni, 22 bin seyirci kapasiteli Dinamo Stadyumu’nda gerçekleştirildi.

Açılış töreni, Rus ve Belaruslu yönetmenler tarafından hazırlanan kültürel gösteriler, spor etkinlikleri ve konserlerle başladı. Törenin devamında oyunlarda yarışacak sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla stada girdi. Türk kafilesinin önünde, Türk bayrağını milli okçu Mete Gazoz taşıdı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Minsk Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener’in katıldığı açılış töreninde sporcuların yürüyüşlerinin ardından oyunlar meşalesi yakıldı.

METE GAZOZ ŞAŞIRTMADI 

Organizasyon, açılış töreni, boks, okçuluk ve 3×3 basketbol müsabakalarıyla başladı.

Oyunların ilk gününde okçuluk sıralama atışlarında mücadele eden Milli okçularımız Mete Gazoz 1. olurken Yeşim Bostan 5. sırada yer aldı.

3×3 basketbol müsabakasında D Grubu’nda Letonya ile karşılaşan Millliler 22-10 mağlup oldu. Grubun diğer maçında ise Çek Cumhuriyeti, Hollanda’yı 18-16 mağlup etti.

Uruchie Spor Sarayı’nda düzenlenen boks müsabakalarında, Türkiye’yi temsil eden Berat Acar, 91 kiloda Moldova temsilcisi Zatusevschii Andrei’yi 5-0 yenerek bir üst tura çıktı.

OYUNLAR 10 GÜN SÜRECEK 

Başkent Minsk’in ev sahipliği yaptığı 2. Avrupa Oyunları’nda, 50 ülkeden katılan 4 binin üzerinde sporcu 21 branşta yarışacak. Avrupa Oyunları, 2020 Tokyo Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme niteliği taşırken, bazılarında ise sıralama puanına katkı verecek.

Dört yılda bir düzenlenen organizasyonun ilki 2015’te Azerbeycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenmişti.

Türkiye’yi 14 branşta, 111 sporcunun temsil edeceği organizasyonda, Türk sporcular atıcılık, atletizm, badminton, 3×3 basketbol, bisiklet, boks, jimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek.

Yüzme, atlama, artistik cimnastik, atıcılık, bisiklet, basketbol 3×3, plaj futbolu, triatlon, sutopu, okçuluk, badminton, masa tenisi, voleybol, boks, eskrim, karate, tekvando, judo, karete, güreş, sambo, kano sprint ve atletizm gibi müsabakaların yapılacağı Avrupa Oyunları 10 gün sürecek ve 30 Haziran’da yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.

Son güncelleme 11:36 | 22 Haziran 2019
Avrupa Oyunları belarus Mete Gazoz türkiye
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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