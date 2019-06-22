Aziz Yıldırım yine haklı çıktı

“Yayın ihalesi 3.26'ya imzalanıyor. Fakat ihale yapıldığı gün 3.36 idi kur fiyatı. Yayın ihalesi 1 Haziran'dan sonra geçerli olacak. Peki soruyorum, Haziran'da kur 4 lira olursa ne olacak? 1 Haziran'daki kuru sabitlemek gerekecek. Böyle olunca da kulüplerin ne kadar kaybedeceğini göreceğiz. Kur 3 liraya düşerse, yayıncı kuruluş gelip, ‘Kur düştü, yeniden yapılandıralım' diyecek mi? Bu anlaşma ne zaman geçerli olacak?” (Tarih 31 Ocak 2017, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dönemin Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ'a canlı yayında söylediği sözler)

Ve bugün…

İddialara göre, Katarlı beIN Sports Grubu, Süper Lig maçlarının yayın haklarından zarar ettiği gerekçesiyle, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) verdikleri taahhütleri gerçekleştirme aşamasında Dolar/TL kurunun 3.80 TL'den sabitlenmesini talep etti.

Yani Katarlılar “Biz zamanında yanlış hesaplama yaptık. Zarar ediyoruz. Dolar kurunu sabitleyelim” dedi. Yani Aziz Yıldırım yine haklı çıktı…

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