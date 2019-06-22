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Antalya Open başladı
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Antalya Open başladı

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Turnuvası, eleme maçlarıyla başladı.

22 Haziran 2019 18:59

ATP takvimindeki 8 çim kort turnuvasından biri olan ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Antalya Open Turnuvası başladı. Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin sahasında düzenlenen turnuva, dün yapılan kura çekiminin ardından bugün eleme maçlarıyla devam etti.

İspanyol tenisçi Pablo Carreno Busta, milli raketler Yankı Erel ve Ergin Kırkın’ın katıldığı turnuvada, milli tenisçi Cem İlkel ise elemelerden gelecek rakibiyle mücadele edecek.

Son şampiyon ve 5 numaralı seribaşı Damir Dzumhur’un ilk maçında dünya 80 numarası Matthew Ebden ile kozlarını paylaşacağı turnuvanın ana tablosunda öne çıkan diğer eşleşmeler ise Miomir Kecmanovic- Jaume Munar, Federico Delbonis- Ugo Humbert ve Joao Sousa- Lorenzo Sonego oldu. 22 Haziran 2019 Belarus`ta Avrupa Oyunları coşkusu! Mete Gazoz şaşırtmadı Belarus`un ev sahipliğinde düzenlenen 2. Avrupa Oyunları, Dinamo Stadyumu`nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Türkiye`yi temsil eden kafilede Türk bayrağını taşıyan isim olan Mete Gazoz, oyunların ilk gününde okçuluk sıralama atışlarında birinci oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:59 | 22 Haziran 2019
Antalya Open tenis
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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