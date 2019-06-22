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Anadolu Efes’te ayrılık! Brock Motum’a veda mesajı…
Basketbol Süper Ligi

Anadolu Efes’te ayrılık! Brock Motum’a veda mesajı…

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi´nde şampiyonluğunu ilan eden Anadolu Efes'de Brock Motum ile yollar ayrıldı. 

22 Haziran 2019 16:34

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde sezonu şampiyon tamamlayan Anadolu Efes, Avustralyalı oyuncusu Brock Motum için veda mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, “Tüm emeklerin ve mücadeleci karakterin için teşekkürler Brock! Yeni takımında başarılar.” ifadeleri kullanıldı.

İki sezon boyunca Anadolu Efes forması giyen 28 yaşındaki Motum ise Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, “Anadolu Efes’te inanılmaz bir sezon geçirdik. Bu sezon sadece oyuncular değil bizi her zaman destekleyen taraftarlar için de özeldi. Sezonu harika anılarla şampiyon tamamlamak müthiş bir duygu. Herkese teşekkürler.” değerlendirmesinde bulundu.

İspanya’nın Valencia takımıyla anlaşması beklenen Motum, lacivert-beyazlı forma ile birer kez lig, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşadı.

22 Haziran 2019 Anadolu Efes, sezona damgasını vurdu! Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi`nde 9 sezon sonra şampiyonluk hasretine son veren lacivert-beyazlı takım, THY Avrupa Ligi`nde de final oynayarak 2018-2019`da başarılı bir performans sergiledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:34 | 22 Haziran 2019
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