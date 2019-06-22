Ajax’ın yıldızı Matthijs de Ligt kararını verdi! Paris Saint Germain, Juventus ve Barcelona…

Hollanda takımlarından Ajax’ın parlayan yıldızı Matthijs de Ligt’i transfer etme yarışında Juventus’un bir adım öne geçtiği öne sürüldü.

Paris Saint Germain ve Barcelona’nın da peşinde olduğu 19 yaşındaki stoperin menajeri Mino Raiola’nın, Juventus’tan gelen teklifi kabul ettiği ve resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.

Sky Sports Italia’nın iddiasına göre; Juventus Hollandalı savunma oyuncusuna yıllık 10,7 milyon pound + bonuslar olarak sözleşme önerirken, anlaşmanın sağlanması halinde De Ligt, Cristiano Ronaldo’nun ardından Juventus’un en fazla maaş alan oyuncusu olacak.

Juventus’un bonservis bedeli olarak Ajax kulübüne 62 milyon Pound ödeyecek. Ajax’ın kaptanı olarak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde yarı finale yükselen De Ligt, Avrupa’nın yükselen yıldızları arasındaki yerini aldı.

Öte yandan Uluslar Ligi final mücadelesinde oynana Portekiz-Hollanda maçı sonrası Cristiano Ronaldo ve De Ligt’in arasında geçen konuşmada Ronaldo’nun genç yıldızı ikna etmeye çalıştığı ifade edilmişti.

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