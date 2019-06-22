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2019 Afrika Uluslar Kupası | Nijerya 1-0 Burundi
Dünyadan Futbol

2019 Afrika Uluslar Kupası | Nijerya 1-0 Burundi

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nun ilk maçında Nijerya, Burundi'yi 1-0 mağlup etti.

22 Haziran 2019 22:34

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32’ncisi Mısır’da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu’nda Nijerya ile Burundi karşı karşıya geldi. İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Nijerya, Odion Ighalo’nun 77. dakikada attığı golle Burundi’yi 1-0 yendi.

Nijerya’da Bursaspor oyuncusu Abdullahi Shehu 42. dakikaya kadar forma giyerken yerini geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen Chidozie Awaziem’e bıraktı. Galatasaray’ın İngiliz ekibi Everton’dan geçen sezon kiraladığı Henry Onyekuru ise maç boyunca yedek oturdu. Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16’ya kalacak. 22 Haziran 2019 2019 Afrika Uluslar Kupası | Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0-2 Uganda 2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu`nda Uganda, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama`nın da forma giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti`ni 2-0 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:34 | 22 Haziran 2019
2019 Afrika Uluslar Kupası Burundi NİJERYA
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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