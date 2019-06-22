2019 Afrika Uluslar Kupası | Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0-2 Uganda

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32’ncisi Mısır’da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu’nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda karşı karşıya geldi.

Başkent Kahire’de oynanan mücadeledenin 14. dakikasında Patrick Kaddu’nun attığı golle öne geçen Uganda ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Uganda dakika 48’de Emmanuel Okwi’nin attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

B Grubu’nda bugün oynanacak müsabakalarda, Nijerya ile Burundi, Gine ile Madagaskar karşılaşacak. Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16’ya kalacak. Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Salah sustu, Kasımpaşalı Trezeguet konuştu! 32. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Mısır ve Zimbabve arasında oynanan maçla başladı. Mücadele öncesi açılış kutlaması yapılırken 1-0 galip gelen Mısır`ın tek golü Kasımpaşa`nın yıldızı Trezeguet`den geldi. İlgili Haberi Oku