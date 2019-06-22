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2019 Afrika Uluslar Kupası | Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0-2 Uganda
Dünyadan Futbol

2019 Afrika Uluslar Kupası | Demokratik Kongo Cumhuriyeti 0-2 Uganda

2019 Afrika Uluslar Kupası A Grubu'nda Uganda, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'nın da forma giydiği Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-0 mağlup etti.

22 Haziran 2019 22:27

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32’ncisi Mısır’da gerçekleştirilen organizasyonda, A Grubu’nda Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile Uganda karşı karşıya geldi.

Başkent Kahire’de oynanan mücadeledenin 14. dakikasında Patrick Kaddu’nun attığı golle öne geçen Uganda ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Uganda dakika 48’de Emmanuel Okwi’nin attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

B Grubu’nda bugün oynanacak müsabakalarda, Nijerya ile Burundi, Gine ile Madagaskar karşılaşacak. Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16’ya kalacak. 22 Haziran 2019 Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Salah sustu, Kasımpaşalı Trezeguet konuştu! 32. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Mısır ve Zimbabve arasında oynanan maçla başladı. Mücadele öncesi açılış kutlaması yapılırken 1-0 galip gelen Mısır`ın tek golü Kasımpaşa`nın yıldızı Trezeguet`den geldi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:27 | 22 Haziran 2019
2019 Afrika Uluslar Kupası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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