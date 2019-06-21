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Yeni Malatyaspor, Ayala ile anlaşmaya vardı
Transfer Haberleri

Yeni Malatyaspor, Ayala ile anlaşmaya vardı

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek Evkur Yeni Malatyaspor, Fofana’nın ardından ikinci resmi transferini Arjantinli Victor Ayala’yı renklerine bağlayarak gerçekleştirmek üzere.

21 Haziran 2019 15:21

Evkur Yeni Malatyaspor’un transfer komitesi üyesi Burak Çakır'ın Arjantin'de görüşüp anlaşmaya vardığı 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Victor Ayala ile 1 yıllık ön protokol imzalandığı belirtildi.

Kulübü Gimnasia sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Ayala'nın 1 Temmuz itibariyle de sarı-kırmızılı kulübün kampına katılması bekleniyor. Sergen Yalçın'ın sarı-kırmızılı yönetime sunduğu transfer listesinin de en başında yer aldığı öğrenilen Ayala'nın merkez orta saha pozisyonunda oynadığı ve her iki ayağını da etkili kullandığı bildirildi.

Geçen sezon 16 resmi müsabakaya çıkan tecrübeli futbolcu sezonu 1 asistle tamamladı.

BARBOSA TÜRKİYE’YE GELMEK İSTEMEDİ

Bu arada Evkur Yeni Malatyaspor'un renklerine bağlamak için görüşme halinde olduğu bir diğer isim olan Alexander Barbosa'nın transferinde bu futbolcunun Arjantin'de kalmak istemesi nedeniyle sorun çıktığı öğrenildi.

Burak Çakır'ın görüşüp kulübüyle anlaştığı Barbosa'nın son anda Arjantin'de kalmak istediğini söylemesi üzerine görüşmelerin sonlandırıldığı gelen haberler arasında.

Son güncelleme 15:21 | 21 Haziran 2019
Evkur Yeni Malatyaspor Victor Ayala
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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