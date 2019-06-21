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Süper Lig ekibinden Adebayor hamlesi
Göztepe

Süper Lig ekibinden Adebayor hamlesi

Hatayspor'dan sağ bek Murat Paluli'yi transfer ederek ilk takviyesini gerçekleştiren Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'de Emmanuel Adebayor ismi gündeme geldi.

21 Haziran 2019 12:37

Başakşehir’le sözleşmesini fesheden Togolu yıldız Adebayor için nabız yoklayan Göztepe yönetimi, girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe’nin de ilgilendiği 35 yaşındaki futbolcunun 1 sezon daha kariyerine Türkiye’de devam etmek istediği öğrenildi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna’nın Adebayor’u kadrosunda görmek istediği belirtildi. Kariyerli ve kaliteli bir golcü almayı planlayan sarı- kırmızılılarda Başkan Mehmet Sepil’in bütçe planlaması yaptığı kaydedildi.

Türkiye’deki kariyerine 2016-17 sezonun devre arasında Başakşehir’de başlayan Adebayor, ilk sezonunda 11 lig maçında 6 gol atarak dikkat çekti. Adebayor, 2017-18’de ise 30 maçta 15 kez fileleri sarstı. Ancak geçen sezon forma şansı bulmakta zorlanan golcü futbolcu, 19 karşılaşmada yalnızca 3 defa rakip ağları havalandırdı. Göztepe santrfor mevkisi için Adebayor’un yanı sıra Demba Ba, Jahovic, Eren ve Rodallega gibi isimleri de listesinde tutuyor. İzmir ekibinde İngiliz golcü Cameron Jerome’un ise yeni sezonda da takımda kalacağı ifade edildi.

Son güncelleme 12:39 | 21 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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