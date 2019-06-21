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SON DAKİKA Galatasaray’da kritik açıklama! UEFA Şampiyonlar Ligi…
Galatasaray

SON DAKİKA Galatasaray’da kritik açıklama! UEFA Şampiyonlar Ligi…

Galatasaray'dan, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi'ne katılım belgesi ile ilgili kritik bir açıklama geldi.

21 Haziran 2019 14:26

Spor Toto Süper Lig’i şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray’dan, UEFA Şampiyonlar Ligi’n katılım ile ilgili açıklama geldi. Resmi siteden yapılan açıklamada “UEFA Şampiyonlar Ligi’ne resmi katılım belgesi kulübümüze ulaşmaktır” denildi..

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İşte Galatasaray’ın yaptığı açıklama:

“Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunu şampiyon tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazanan Galatasaray'a, UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için resmi kabul mektubu geldi.

UEFA Genel Sekreteri Theodore Theodoridis'in imzasıyla gönderilen bilgilendirme mektubunda; Kulübümüzün 2019/20 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019/20 sezonu UEFA Gençlik Ligi'ne katılım için gerekli tüm yükümlülükleri yerine getirdiği vurgulandı ve şu ifadeler kullanıldı:

“2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2019/20 UEFA Gençlik Ligi için resmi katılım formunuzu ve gerekli olan diğer belgelerin alındığını bildiririz.

Bu belgelerin dikkatli bir şekilde incelenmesinin ardından, Kulübünüzün 2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi Yükümlülüklerinin 4.01 Paragrafına göre, tüm kriterleri yerine getirmiş olduğunu onaylarız.

Aynı Yükümlülüklerin 4.05. Paragrafına uygun olarak, Kulübünüzün 2019/20 UEFA Şampiyonlar Ligi’ne ve dolayısıyla 2019/20 UEFA Gençlik Ligi’ne kabul edildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sizlere başarılı bir sezon dileriz.”

Son güncelleme 20:23 | 21 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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