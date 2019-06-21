SON DAKİKA Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı öncesi flaş karar! Fenerbahçe taraftarı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi yedinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak ve şampiyonu belirleyecek maç öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Tahkim Kurulu tarafından Fenerbahçe taraftarını etkileyecek bir karar geldi. TBF Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe taraftarının Anadolu Efes deplasmanına gidemeyeceği şeklinde verilen cezayı, Tahkim Kurulu erteledi.

Fenerbahçe taraftarları, böylece Anadolu Efes ile oynanacak son maça gitmeye hak kazandı.

Fenerbahçe Kulübü, alınan kararın ardından biletlerin kısa süre içinde satışa sunulacağını ve bir taraftarın sadece bir bilet alabileceğini duyurdu.