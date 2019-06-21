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Son Dakika: Muhteşem finalde şampiyonluk maçı!
SON DAKİKA Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı öncesi flaş karar! Fenerbahçe taraftarı
Basketbol Süper Ligi

SON DAKİKA Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı öncesi flaş karar! Fenerbahçe taraftarı

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak olan Tahnicioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi son maçı öncesi TBF Tahkim Kurulu'ndan flaş bir karar geldi.

21 Haziran 2019 15:14

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi yedinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak ve şampiyonu belirleyecek maç öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Tahkim Kurulu tarafından Fenerbahçe taraftarını etkileyecek bir karar geldi. TBF Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe taraftarının Anadolu Efes deplasmanına gidemeyeceği şeklinde verilen cezayı, Tahkim Kurulu erteledi.

Fenerbahçe taraftarları, böylece Anadolu Efes ile oynanacak son maça gitmeye hak kazandı.

Fenerbahçe Kulübü, alınan kararın ardından biletlerin kısa süre içinde satışa sunulacağını ve bir taraftarın sadece bir bilet alabileceğini duyurdu.

Son güncelleme 16:38 | 21 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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