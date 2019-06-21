Şampiyon belli oluyor! Anadolu Efes Fenerbahçe Beko saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Basketbol Ligi’nin iki güçlü ekibinin finaldeki yarışı sürüyor. Play off final serisi 6. maçında Fenerbahçe, Anadolu Efes’i mağlup ederek seride 3-3 eşitliği yakaladı. 4 galibiyet alan tarafın 2018-2019 sezonunun şampiyonu olacağı seride bu akşam yedinci maç oynanacak ve galip gelen takım şampiyonluğunu ilan edecek. Peki, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko saat kaçta, hangi kanalda?

EFES FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, 21 Haziran Cuma Anadolu Efes'e konuk olacak. Sinan Erdem Salonu'ndaki karşılaşma saat 20:00’de başlayacak. Mücadele Trt Spor yayınıyla ekranlara gelecek.

EFES FENERBAHÇE FİNAL SERİSİ MAÇ SONUÇLARI

Final serisinde alınan sonuçlar şu şekilde:

1. Maç: Anadolu Efes 56-73 Fenerbahçe Beko

2. Maç: Anadolu Efes 101-93 Fenerbahçe Beko

3. Maç: Fenerbahçe Beko 57-74 Anadolu Efes

4. Maç: Fenerbahçe Beko 82-73 Anadolu Efes

5. Maç: Anadolu Efes 86-76 Fenerbahçe Beko

6. Maç: Fenerbahçe Beko 85-69 Anadolu Efes

FENERBAHÇE TARAFTARLARI SALONDA OLACAK

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisi yedinci maçında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanacak ve şampiyonu belirleyecek maç öncesi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Tahkim Kurulu tarafından Fenerbahçe taraftarını etkileyecek bir karar geldi. TBF Disiplin Kurulu tarafından Fenerbahçe taraftarının Anadolu Efes deplasmanına gidemeyeceği şeklinde verilen cezayı, Tahkim Kurulu erteledi.

Fenerbahçe taraftarları, böylece Anadolu Efes ile oynanacak son maça gitmeye hak kazandı.

Fenerbahçe Kulübü, alınan kararın ardından biletlerin kısa süre içinde satışa sunulacağını ve bir taraftarın sadece bir bilet alabileceğini duyurdu.