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Şampiyon Anadolu Efes! Efes kaç kez şampiyon oldu?
Basketbol Süper Ligi

Şampiyon Anadolu Efes! Efes kaç kez şampiyon oldu?

Türkiye basketbol liginde şampiyon Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı ile belli oldu. Zorlu rakibini 7. maç sonunda 4-3'e getiren Anadolu Efes şampiyon oldu. Peki Efes kaçıncı şampiyonluğunu kazandı?

21 Haziran 2019 21:57

1966 yılında kurulan basketbol liginin 2019 yılı şampiyonu Fenerbahçe Efes maçı ile belli oldu. Son şampiyon Fenerbahçe’nin ünvanını korumak için çıktığı maçta Anadolu Efes sahadan kazanarak ayrıldı ve durumu 4-3 yaparak şampiyonluğunu ilan etti. Peki Anadolu Efes kaçıncı şampiyonluğunu kazandı?

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ ŞAMPİYONLUK SAYILARI

Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan takımların listelendiği ve sıralandığı madde. 1966 yılında kurulan ligin ilk şampiyonu Altınordu’yken, 2018 yılı şampiyonu Fenerbahçe’dir.

Anadolu Efes: 14 şampiyonluk (1978-79, 1982-83, 1983-84, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2008-09)

Fenerbahçe Beko: 9 şampiyonluk (1990-91, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18)

Eczacıbaşı: 8 şampiyonluk (1975-76, 1976-77, 1977-78, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1987-88, 1988-89)

Galatasaray: 5 şampiyonluk ( 1968-69, 1984-85, 1985-86, 1989-90, 2012-13)

İTÜ: 5 şampiyonluk (1967-68, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73)

Ülkerspor: 4 şampiyonluk (1994-95, 1997-98, 2000-01, 2005-06)

Beşiktaş: 2 şampiyonluk (1974-75, 2011-12)

Tofaş: 2 şampiyonluk (1998-99, 1999-2000)

Pınar Karşıyaka: 2 şampiyonluk (1986-87, 2014-15)

Muhafızgücü: 1 şampiyonluk (1973-74)

Altınordu: 1 şampiyonluk (1966-67)

Son güncelleme 21:57 | 21 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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