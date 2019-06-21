Şampiyon Anadolu Efes! Efes kaç kez şampiyon oldu?

1966 yılında kurulan basketbol liginin 2019 yılı şampiyonu Fenerbahçe Efes maçı ile belli oldu. Son şampiyon Fenerbahçe’nin ünvanını korumak için çıktığı maçta Anadolu Efes sahadan kazanarak ayrıldı ve durumu 4-3 yaparak şampiyonluğunu ilan etti. Peki Anadolu Efes kaçıncı şampiyonluğunu kazandı?

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ ŞAMPİYONLUK SAYILARI

Basketbol Süper Ligi’nde şampiyon olan takımların listelendiği ve sıralandığı madde. 1966 yılında kurulan ligin ilk şampiyonu Altınordu’yken, 2018 yılı şampiyonu Fenerbahçe’dir.

Anadolu Efes: 14 şampiyonluk (1978-79, 1982-83, 1983-84, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1995-96, 1996-97, 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2008-09)

Fenerbahçe Beko: 9 şampiyonluk (1990-91, 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2010-11, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2017-18)

Eczacıbaşı: 8 şampiyonluk (1975-76, 1976-77, 1977-78, 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1987-88, 1988-89)

Galatasaray: 5 şampiyonluk ( 1968-69, 1984-85, 1985-86, 1989-90, 2012-13)

İTÜ: 5 şampiyonluk (1967-68, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73)

Ülkerspor: 4 şampiyonluk (1994-95, 1997-98, 2000-01, 2005-06)

Beşiktaş: 2 şampiyonluk (1974-75, 2011-12)

Tofaş: 2 şampiyonluk (1998-99, 1999-2000)

Pınar Karşıyaka: 2 şampiyonluk (1986-87, 2014-15)

Muhafızgücü: 1 şampiyonluk (1973-74)

Altınordu: 1 şampiyonluk (1966-67)