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Red Bull Cliff Diving bu kez Portekiz’de
Diğer Sporlar

Red Bull Cliff Diving bu kez Portekiz’de

Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving’de heyecan devam ediyor. Kayalıklardan buz gibi suya atlayan cesur sporcular, sezonun dördüncü ayağında bu kez Portekiz’in Azorlar bölgesinin en güzel adalarından Sao Miguel’de mücadele edecek. Geçtiğimiz sezonun şampiyonları Gary Hunt ile Rhiannan Iffland, Portekiz’de birincilik hedefliyor.

21 Haziran 2019 13:05

Sivri ve yüksekliği 30 metreyi bulan kayalıklarla en yüksek köprülerden serin sulara atlayan sporcuların adresi Red Bull Cliff Diving'de heyecan sürüyor. Dünyanın en güzel lokasyonlarında düzenlenen organizasyon, bu kez Portekiz'in Azorlar bölgesine konuk olacak. 130 bin nüfusa sahip Sao Miguel Adası'nda üst üste sekizinci kez yapılacak mücadeleler, Atlantik Okyanusu'nda yer alan adada, volkanik dağların eteklerindeki kayalıklarda gerçekleşecek. Kraterleriyle ünlü alanda 27 metre yükseklikten atlayış yapacak sporcular, binlerce kişi tarafından takip edilecek .

GEÇEN YIL ERKEKLERDE LOBUE, KADINLAR IFFLAND KAZANDI

Yarış öncesinde gözler, 2018 sezonunun şampiyonu Garry Hunt'ın yanı sıra usta isimler Steven LoBue, Constantin Popovici ve Meksikalı Jonathan Paredes'te olacak. 14 sporcunun rekabetine sahne olacak kadınlar kategorisinde, sporcular 21 metre yükseklikten atlayış yapacak.

Portekiz'de erkekler kategorisinde geçtiğimiz sene Steven LoBue birinciliği alırken Rhiannan Iffland ise kadınlarda ilk sırada yer almıştı. Dördüncü yarış öncesinde erkekler genel klasmanda ilk sırada Britanyalı Garry Hunt yer alıyor. Başarılı sporcuyu ABD'li Andy Jones ve Polonya'dan Kris Kolanus takip ediyor. Kadınlarda ise tablonun en üstünde Rhiannan Iffland bulunuyor, Yana Nestsiarava ikinci, Lysanne Richard ise üçüncü sırada.

Son güncelleme 17:08 | 21 Haziran 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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